Скамья радиусная ИБ0004 бетон М500 и мраморная крошка 300х45х45СМ с тремя вазонами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья радиусная ИБ0004 бетон М500 и мраморная крошка 300х45х45СМ с тремя вазонами- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом