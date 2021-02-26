Спецификация
Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов
Характеристики
Торговая марка: Зебра
Размер фотографии: 21x30 см
Размер изделия, см: 24x33
Материал: МДФ
Материал вставки: стекло
Тип размещения: настенный
Особенности: без подставки
Цвет: темно-коричневый
Вид упаковки: термопленка
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край