Цена без НДС, руб.
17021,96
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Easy Chair
Материал обивки: рециклированная кожа с компаньоном
Цвет обивки: черный
Макс. статическая нагрузка, кг: 200
Материал крестовины: пластик
Механизм качания: Top Gun
Материал подлокотников: пластик
Цвет подлокотников: черный/под дерево
Гарантийный срок: 12 мес
Наличие в салоне: нет
Страна происхождения: Китай
Ортопедические свойства: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Ценовая категория: стандарт
Подлокотники: Да
Диаметр штока колесных опор: 11 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край