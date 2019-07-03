Характеристики

В комплекте: Чехол на сиденье Характеристика: • Для детей от 6 мес. до 3 лет • Вес ребенка до 15 кг • Мягкое сиденье из водонепроницаемой ткани со съемным чехлом • Несъемная пластиковая столешница • Система ремней безопасности • Cьемный пластиковый поднос (C-H3) Вес и размер: • Размер упаковки (Д*Ш*В): 530х18,5х760 мм • Объем упаковки: 0,07 м3 • Вес упаковки: 6.3 кг