Шкаф для документов А-13 2000х770х380ММ орех ДСП 16ММ 4-дверный комбинированный со стеклом

Характеристики

Изготовлен шкаф из качественного ламинированного ДСП толщиной 16 мм - самого популярного материала для производства корпусной мебели, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность деталей. Регулируемые опоры шкафа позволяют сглаживать неровность полов помещения. Предназначен шкаф данной модели для компактного размещения вещей, книг и документов в доме, офисе, детском саду или школе. Для сборки изделия используется фурнитура ведущих мировых производителей. Упакован шкаф в плоскую картонную упаковку, внутри которой содержится подробная инструкция по сборке изделия и фурнитура. Гарантия на мебель 24 месяца А-13, ВхШхГх 2000х770х380 цвет орех