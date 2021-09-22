Характеристики

Характеристики модели: Обивка Рабочая сторона - кожа, не рабочая сторона - кож/зам Наполнение Поролон 1 категории плотности (25-40 кг/м3) Подлокотники Армированный микроволокнистый пластик с мягкими накладками Механизм качания Топ-ган с возможностью регулировки под вес и фиксации кресла в рабочем положении Механизм подъема Газлифт 3 класса по стандарту Germany DIN 4550 Крестовина Металлическая. (максимальная нагрузка до разрушения - 1250кг) Ролики Пластиковые, двухдисковые. Стандарт BIFMA 5,1 (США). Металлический шток с фиксирующим кольцом. Каркас Раздельный. Стандарт Euro-5 Рабочая нагрузка 120 кг. Гарантийный срок 24 месяца Особенности Прошивка спинки способствует микроциркуляции воздуха