Характеристики

Размеры: ширина - 120,2 см, глубина - 46 см, высота - 222 см,Цвет: корпус - ясень шимо, фасад - крем-брюле глянец,Материалы: ЛДСП, МДФ,Технические характеристики: Шкаф состоит из: 2-х отделений с дверьми, 2-х выдвижных ящиков и 4-х открытых полок. В одном отделении шкафа расположены 2 полки и штанга для вешалок, в другом - 5 полок. Максимальная нагрузка на одну полку - 15 кг. Максимальная нагрузка на один выдвижной ящик - 10 кг.