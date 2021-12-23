Характеристики

Совместим с наборами команд ESC/POS Интерфейс: последовательный+USB+100M Ethernet стандарт Соединение и более быстрая печать с помощью карты сетевого интерфейса 100М; Поддержка функции печати двумерного штрих-кода (опционально); библиотеки символов стандартных упрощенных GB18030 / традиционных китайских / корейских / японских; Встроенный большой буфер данных для получения и хранения данных печати; символы могут быть увеличены, напечатаны жирным шрифтом, с подчеркиванием, можно регулировать междустрочный интервал; Способ печати: Прямая термопечать Эмуляция: Совместим с ESC/POS Ширина бумаги: 79,5±0.5 мм Ширина печати: 576 точек/линия; 512 точек/линия Плотность растровых точек: 576 dots/line; 512 dots/line Бумажный рулон: Ширина 80 мм, диаметр 83 мм макс. Скорость печати: 250 мм/с макс. Толщина бумаги: 0.06~0.08 мм Интерфейс: Серийный+USB+Ethernet Размер символов Шрифт ANK: Шрифт А: 12×24 точек Шрифт B: 9×17 точек Буфер данных: 128 Кбайт Тип штрих-кода: UPC-A /UPC-E /JAN13(EAN13) /JAN8(EAN8) /CODE39 /ITF /CODEBAR /CODE93 /CODE128 / QR код Мощность: Выход источника питания пост. ток 24 В / 2.5A Вход источника питания: пер. ток 110 В / 220 В, 50-60 Гц Вход мощности: пост. ток 24/2.5 А Выдвижной ящик-касса: пост. ток 24 В / 1A Рабочие условия: Температура: 0 ~ 45℃, Влажность: 10 ~ 80% Условия хранения: Температура: -10 ~ 60℃, Влажность: 10 ~ 90% Срок службы печатающей головки: 150KM Срок службы автоматического резака: 1,5 млн разрезаний Операционная система: Windows Чистый вес: 1.3 кг Размеры: 152×200×138 мм (Ш x Д x В)