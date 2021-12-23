Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Принтеры / Термопринтер для чеков DBS GP-L80250I/DBS-80AC USB, RS232, Ethernet 145x195x135ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термопринтер для чеков DBS GP-L80250I/DBS-80AC USB, RS232, Ethernet 145x195x135ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопринтер для чеков DBS GP-L80250I/DBS-80AC USB, RS232, Ethernet 145x195x135ММ- Принтеры
    11
    Термопринтер для чеков DBS GP-L80250I/DBS-80AC USB, RS232, Ethernet 145x195x135ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 7800
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Совместим с наборами команд ESC/POS Интерфейс: последовательный+USB+100M Ethernet стандарт Соединение и более быстрая печать с помощью карты сетевого интерфейса 100М; Поддержка функции печати двумерного штрих-кода (опционально); библиотеки символов стандартных упрощенных GB18030 / традиционных китайских / корейских / японских; Встроенный большой буфер данных для получения и хранения данных печати; символы могут быть увеличены, напечатаны жирным шрифтом, с подчеркиванием, можно регулировать междустрочный интервал; Способ печати: Прямая термопечать Эмуляция: Совместим с ESC/POS Ширина бумаги: 79,5±0.5 мм Ширина печати: 576 точек/линия; 512 точек/линия Плотность растровых точек: 576 dots/line; 512 dots/line Бумажный рулон: Ширина 80 мм, диаметр 83 мм макс. Скорость печати: 250 мм/с макс. Толщина бумаги: 0.06~0.08 мм Интерфейс: Серийный+USB+Ethernet Размер символов Шрифт ANK: Шрифт А: 12×24 точек Шрифт B: 9×17 точек Буфер данных: 128 Кбайт Тип штрих-кода: UPC-A /UPC-E /JAN13(EAN13) /JAN8(EAN8) /CODE39 /ITF /CODEBAR /CODE93 /CODE128 / QR код Мощность: Выход источника питания пост. ток 24 В / 2.5A Вход источника питания: пер. ток 110 В / 220 В, 50-60 Гц Вход мощности: пост. ток 24/2.5 А Выдвижной ящик-касса: пост. ток 24 В / 1A Рабочие условия: Температура: 0 ~ 45℃, Влажность: 10 ~ 80% Условия хранения: Температура: -10 ~ 60℃, Влажность: 10 ~ 90% Срок службы печатающей головки: 150KM Срок службы автоматического резака: 1,5 млн разрезаний Операционная система: Windows Чистый вес: 1.3 кг Размеры: 152×200×138 мм (Ш x Д x В)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7800c НДС
    • ООО "ОКЕАН-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Принтер лазерный монохромная печать Kyocera FS-9530DN А3 51стр/мин 1200x1200 USB 2.0 128МБАЙТ двусторонняя печать
    Принтеры
    от 75500
    В корзину
    Термопринтер этикеток Brother P-Touch PT-E110VP 12ММ 20ММ/СЕК 180dpi 6хААА 111х204х58
    Принтеры
    от 17360
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать Kyocera Ecosys P6230cdn А4 30стр/мин 1200х1200 USB 2.0, RJ-45 двусторонняя печать
    Принтеры
    от 7200
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать HP Color LaserJet Enterprise M553dn А4 38стр/мин 1200x1200 USB, RJ-45 1024МБАЙТ двусторонняя печать
    Принтеры
    от 9900
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать Kyocera Ecosys P5021cdw А4 21стр/мин 1200х1200 Wi-Fi, USB, Ethernet (RJ-45) двусторонняя печать
    Принтеры
    от 10171,67
    В корзину
    Термопринтер этикеток Toshiba B-FV4T-GS14-QM-R 101.6ММ 152.4ММ/С 203dpi USB, RS232, Ethernet 182х279х220 18221168794
    Принтеры
    от 26000
    В корзину
    Принтер 3D Альфа 1 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 390х420х440 мм 15КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия
    Принтеры
    Не указана
    В корзину
    Термопринтер для чеков АТОЛ RP-326-USE 80ММ 250ММ/С USB, RS-232 (COM порт, Serial), Ethernet 150х200х160ММ
    Принтеры
    от 6249,6
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать Kyocera P5026cdw А4 26СТР/МИН 1200dpi USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 512МБАЙТ двусторонняя печать
    Принтеры
    от 7632
    В корзину
    Принтер 3D Альфа 2 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 575х515х470 мм 22КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия
    Принтеры
    Не указана
    В корзину
    Термопринтер Dymo Letra Tag S0722910/12283
    Принтеры
    от 35300
    В корзину
    Принтер 3D закрытый Альфа FDM 1ШТ 0.35ММ 0.3ММ 50ММ/СЕК автокалибровка рабочей поверхности по 9-ти точкам 470х430х450ММ 18КГ АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
    Принтеры
    от 70000
    В корзину
    Позвонить