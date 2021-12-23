Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Совместим с наборами команд ESC/POS
Интерфейс: последовательный+USB+100M Ethernet стандарт
Соединение и более быстрая печать с помощью карты сетевого интерфейса 100М;
Поддержка функции печати двумерного штрих-кода (опционально);
библиотеки символов стандартных упрощенных GB18030 / традиционных китайских / корейских / японских;
Встроенный большой буфер данных для получения и хранения данных печати;
символы могут быть увеличены, напечатаны жирным шрифтом, с подчеркиванием, можно регулировать междустрочный интервал;
Способ печати: Прямая термопечать
Эмуляция: Совместим с ESC/POS
Ширина бумаги: 79,5±0.5 мм
Ширина печати: 576 точек/линия; 512 точек/линия
Плотность растровых точек: 576 dots/line; 512 dots/line
Бумажный рулон: Ширина 80 мм, диаметр 83 мм макс.
Скорость печати: 250 мм/с макс.
Толщина бумаги: 0.06~0.08 мм
Интерфейс: Серийный+USB+Ethernet
Размер символов Шрифт ANK:
Шрифт А: 12×24 точек Шрифт B: 9×17 точек
Буфер данных: 128 Кбайт
Тип штрих-кода: UPC-A /UPC-E /JAN13(EAN13) /JAN8(EAN8) /CODE39 /ITF /CODEBAR /CODE93 /CODE128 / QR код
Мощность: Выход источника питания пост. ток 24 В / 2.5A
Вход источника питания: пер. ток 110 В / 220 В, 50-60 Гц
Вход мощности: пост. ток 24/2.5 А
Выдвижной ящик-касса: пост. ток 24 В / 1A
Рабочие условия: Температура: 0 ~ 45℃, Влажность: 10 ~ 80%
Условия хранения: Температура: -10 ~ 60℃, Влажность: 10 ~ 90%
Срок службы печатающей головки: 150KM
Срок службы автоматического резака: 1,5 млн разрезаний
Операционная система: Windows
Чистый вес: 1.3 кг
Размеры: 152×200×138 мм (Ш x Д x В)