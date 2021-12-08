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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ГОСТ 16427-93 ООО "Верамед" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ГОСТ 16427-93 ООО "Верамед" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ГОСТ 16427-93 ООО "Верамед" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
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    Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ГОСТ 16427-93 ООО "Верамед" Россия

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    Цена
    от 8,86
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