Стул низкий Астек 500х370х430ММ металл слоновая кость 470-610 без кольца, без спинки

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул низкий Астек 500х370х430ММ металл слоновая кость 470-610 без кольца, без спинки- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом