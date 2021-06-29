Распил бревна 1-2 сорта на доску обрезную
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Распил бревна
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Распил бревна
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Распил бревна 14-53ММ ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023802315240
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Распил бревна на пиломатериал обрезной 14-53ММ ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023802315240
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство бруса клееного 90-200ММ 1000-6000ММ ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023802315240
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство доски срощенной 1000-6000ММ 90-200ММ 19-60ММ
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Распил бревна на доску отрезную ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области Россия 1024000805905
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Распил бревна ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1024840837141
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Распил бревна ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026201078848
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Оцилиндровка бревна ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026201078848
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство бревна оцилиндрованного ММ от 16ММ до 6000ММ ММ ММ ПРОЦ ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия 1025901777604
Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана