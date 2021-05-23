Шкаф для одежды 2000х900х550ММ 2-дверный графит ЛДСП 16ММ 1 полка сверку, 2 полки снизу, штанга на всю ширину шкафа ИП Зимин С.А.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды 2000х900х550ММ 2-дверный графит ЛДСП 16ММ 1 полка сверку, 2 полки снизу, штанга на всю ширину шкафа ИП Зимин С.А.- Шкафы для одежды деревянные