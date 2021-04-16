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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле пиломатериалами / Плита потолочная Армстронг Байкал 600х600х12ММ белый 20ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита потолочная Армстронг Байкал 600х600х12ММ белый 20ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита потолочная Армстронг Байкал 600х600х12ММ белый 20ШТ- Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
    101
    Плита потолочная Армстронг Байкал 600х600х12ММ белый 20ШТ

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    Цена
    от 295
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    • ООО "ТЕХПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2628
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3153,6
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3153,6c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "ЮНИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2109,11
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2530,94
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2530,94c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2109,11
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2530,94
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2530,94c НДС
    • ООО "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2091
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2509,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2509,2c НДС
    • ООО "СОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950,98
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2341,18
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2341,18c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "ЮНИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2200c НДС
    • МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2200c НДС
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      295
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      295
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Потолочная плита «пристронг» (600х600х13) 20 шт. в упаковке
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      295c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      104,06
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      124,88
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Плита потолочная Knauf АМФ TRENTO 600*600*13 (18 шт)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      124,88c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      104,06
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      124,88
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Плита потолочная Knauf АМФ TRENTO 600*600*13 (18 шт)
      Минимальная партия
      18
      Регионы поставки
      Подробнее
      124,88c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      104,06
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      124,88
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Плита потолочная Knauf АМФ TRENTO 600*600*13 (18 шт)
      Минимальная партия
      18
      Регионы поставки
      Подробнее
      124,88c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      104,06
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      124,88
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Плита потолочная Knauf АМФ TRENTO 600*600*13 (18 шт)
      Минимальная партия
      18
      Регионы поставки
      Подробнее
      124,88c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      120c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      105
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      105
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    • ООО "ФАКЕЛ-КУБАНЬ"
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    • ООО "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
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      Спецификация
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      Спецификация
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    • ООО "СТАВБУРСНАБ"
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    • ООО "СТРОЙПАРТНЁР"
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    • ООО ТПК "ГАРАНТ УРАЛ"
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    • ООО "САТУРН УРАЛ"
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    • ООО "ТД МЕГАПОЛИС"
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      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
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    • ООО "СУПЕРСТРОЙКА"
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    • ООО "ТАВРТОРГ"
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    • ООО "КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС"
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    • ООО "ГРАН"
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    • ООО "АЛЬТА-СТ"
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    • ООО ТПК "ВЕРШИНА"
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    • ООО "ПКФ "ЮГ-СЕРВИС ТРЕЙД"
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