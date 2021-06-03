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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Папка на кольцах 2 кольца Attache Economy А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 798545 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Папка на кольцах 2 кольца Attache Economy А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 798545 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка на кольцах 2 кольца Attache Economy А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 798545 Россия- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Папка на кольцах 2 кольца Attache Economy А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 798545 Россия

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    Цена
    от 36
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    Поставщики
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      465,54
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      558,66
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Подарочная упаковка нет; Материал обложки нет; Формат листов нестандартный; Количество листов 54 шт.; Тип крепления спираль; Вид обложки без обложки; Дизайн обложки классический; Печать блока 2 краски; Плотность материала блока 80 г/кв.м; Тип бумаги офсетная; Цвет обложки нет; Ориентация горизонтальная; Количество штук в упаковке 3; Цвет бумаги в блоке белый; Вырубка блока нет; Ляссе нет; Цветной обрез нет; Страна происхождения Россия; Прострочка по периметру нет; Справочная информация есть; Перфорация уголков нет; Нанесение логотипа нет; Артикул 108621
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      558,66c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86,4
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      86,4c НДС
    • ООО "АЛЬМА"
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      Цена без НДС, руб.
      62,30
      Ставка НДС, %
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      74,77
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      74,77c НДС
    • ООО "КАНЦОПТТОРГ"
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      Цена без НДС, руб.
      61,86
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      74,24
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      74,24c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      47,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      57,3
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Торговая марка: Attache Economy Вместимость: 150 Страна происхождения: Россия Ширина корешка: 25 мм Диаметр кольца: 16 мм Наличие кармана на корешке папки: Нет Формат: А4 Цвет: синий Материал: пластик Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Схема вложения: 30 Наличие кармана на лицевой обложке папки: Нет
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      57,3c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45,6
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45,6c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      30
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      43c НДС
    • ФЕДУЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      36
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      36
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36c НДС

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