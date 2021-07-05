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    Главная / Торговый портал / Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты / Стол ученический двухместный МЕТ ученический 6 клен, черный 1200х760х500ММ металл, ЛДСП 997686
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол ученический двухместный МЕТ ученический 6 клен, черный 1200х760х500ММ металл, ЛДСП 997686

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол ученический двухместный МЕТ ученический 6 клен, черный 1200х760х500ММ металл, ЛДСП 997686- Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
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    Стол ученический двухместный МЕТ ученический 6 клен, черный 1200х760х500ММ металл, ЛДСП 997686

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2200
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      0
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      Характеристики
      Коллекция: Школа Материал каркаса: металл Цвет каркаса: черный Количество мест: 2 Материал столешницы: ЛДСП Цвет столешницы: клен Толщина столешницы, мм: 16 Ростовая группа: 6 Регулировка по высоте: Нет Регулировка наклона столешницы: Нет Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Россия Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Высота: 760 мм Глубина: 500 мм Ширина: 1200 мм
      Минимальная партия
      0
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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