Цена без НДС, руб.
6708,33
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: DeLonghi
Тип используемых капсул: Nespresso
Максимальное давление: 19 бар
Емкость резервуара для воды: 0.8 литр
Мощность: 1260 вт
Приготовление молочных напитков: нет
Подогрев чашек: Нет
Регулировка порции воды: Да
Энергосберегающий режим: Нет
Автоматическое отключение: Да
Цвет корпуса: черный
Комус-Гид: настройка размера порции
Высота: 210 мм
Ширина: 110 мм
Глубина: 320 мм
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Украина
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край