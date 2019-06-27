Модуль процессора CPC107 CPU188-BS 1024КБ ОЗУ, 32МБ FFD RTC; 2COM-порта 2х RS-232/2х изолированных RS-422/485

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Модуль процессора CPC107 CPU188-BS 1024КБ ОЗУ, 32МБ FFD RTC; 2COM-порта 2х RS-232/2х изолированных RS-422/485- Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах