Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов