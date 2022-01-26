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    Главная / Торговый портал / Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов / Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
    3
    Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

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    Цена
    от 2042,06
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1701,71
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2042,06
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2042,06c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1701,71
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2042,06
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2042,06c НДС
    • ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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