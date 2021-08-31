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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Комплект аппарата переноса изображений HP LaserJet Image Transfer Kit для CP5525/M750/M775 CE516A HP
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект аппарата переноса изображений HP LaserJet Image Transfer Kit для CP5525/M750/M775 CE516A HP

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект аппарата переноса изображений HP LaserJet Image Transfer Kit для CP5525/M750/M775 CE516A HP- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Комплект аппарата переноса изображений HP LaserJet Image Transfer Kit для CP5525/M750/M775 CE516A HP

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    Цена
    от 17187
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    • ООО "РУБИКОН"
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      Цена без НДС, руб.
      22497,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26997
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      26997c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
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      Цена без НДС, руб.
      21737,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25650
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      25650c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      21422,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25278
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      25278c НДС
    • ООО "Р-ТЕХНО"
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      Цена без НДС, руб.
      21211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25030
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      25030c НДС
    • ООО "ЭС ПЭ ХА"
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      Цена без НДС, руб.
      19774
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      23333,32
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      23333,32c НДС
    • ООО "ИНТЕГРА"
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      Цена без НДС, руб.
      23300
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      23300
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      23300c НДС
    • ООО "МАРКЕТПЛЮС"
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      Цена без НДС, руб.
      19583,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      23108,53
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      HP LaserJet Image Transfer Kit
      Минимальная партия
      1000
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      23108,53c НДС
    • ООО "СУПЕРВЭЙВ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19583,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      23108,53
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      HP LaserJet Image Transfer Kit
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      23108,53c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      19194,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22650
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      22650c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
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      Цена без НДС, руб.
      18645,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22001,4
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      22001,4c НДС
    • ООО "СОФТ СИСТЕМЫ"
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      Цена без НДС, руб.
      17180
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20616
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      20616c НДС
    • ООО "МАРКЕТПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20200
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      20200c НДС
    • ООО "ТИГРИС"
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      16323,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19262
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      19262c НДС
    • ООО "ФР"
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      20.0
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      18806
      Спецификация
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      Минимальная партия
      1000
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      18806c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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    • ООО "АНТАЛ-М"
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    • ООО "НИКА ОФИС"
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    • Груданова Елена Александровна
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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    • ООО "ОПС"
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      Спецификация
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