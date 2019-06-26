Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Подоконник Montelli Basic камень искусственный 288 12.7ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подоконник Montelli Basic камень искусственный 288 12.7ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подоконник Montelli Basic камень искусственный 288 12.7ММ- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    0
    Подоконник Montelli Basic камень искусственный 288 12.7ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РЕСУРС КОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Флагшток Виндер "Флекс" 5М
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ ясень гренадин масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFA201301900S-CHE
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 5800
    В корзину
    Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб бурбон масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-BRB
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 6000
    В корзину
    Подоконник ПВХ 600ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 781,2
    В корзину
    Изделие столярное 4000х100х22ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 35х135(142)х6000ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 840
    В корзину
    Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 35х130х6000ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 1596,6
    В корзину
    Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 45х135х6000ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 5000
    В корзину
    Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 45х140х6000ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 1926
    В корзину
    Блок-хаус хвойные породы сорт АВ 45х190х6000ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 2640
    В корзину
    Добор для двери Жемчужина-2 массив сосны 150ММ анегри шоколад Ульяновские двери
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 564
    В корзину
    Добор для двери Жемчужина-2 массив сосны 100ММ анегри шоколад Ульяновские двери
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 432
    В корзину
    Позвонить