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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Шаблон сварщика универсальный УШС-3 с паспортом, калибровкой и чехлом
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шаблон сварщика универсальный УШС-3 с паспортом, калибровкой и чехлом

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шаблон сварщика универсальный УШС-3 с паспортом, калибровкой и чехлом- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    23
    Шаблон сварщика универсальный УШС-3 с паспортом, калибровкой и чехлом

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    Цена
    от 1290
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    Поставщики
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4056
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4056c НДС
    • ООО "ПРОМГРУПППРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3389,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4000c НДС
    • ООО "СПЕЦ-ТРЕЙД АСТРАХАНЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3220,43
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3800,11
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3800,11c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3152
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3719,36
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3719,36c НДС
    • ООО ПФ "РУССКИЙ ИНСТРУМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3059,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3610
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3610c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "СИБИРЬ ЭКВИПМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2502,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2953
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2953c НДС
    • ООО "ЛИТАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2161,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2550
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2550c НДС
    • ООО "ПКФ Синтез"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2105,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2484
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2484c НДС
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2064,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2477
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2477c НДС
    • ООО НПП "ЧИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1952,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2304,35
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2304,35c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1920,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2266
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      УШС-3
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2266c НДС
    • ООО "НПП "ТПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1856,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2190,1
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      ед. изм. - шт
      Минимальная партия
      16000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2190,1c НДС
    • ООО "ТД "КРЕЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1776
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2095,68
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2095,68c НДС
    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1590
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1876,2
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      УШС-3 (с калибровкой)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1876,2c НДС
    • ООО "ЭЛНК ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1583,68
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1868,75
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1868,75c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • АО "РОСИНСТРУМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1501
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1771,18
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      тип Ушерова-Маршака
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1771,18c НДС
    • ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1340,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1582
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1582c НДС
    • ООО "Промкабель-Сервис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1309,95
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1545,75
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      УШС-3 (с калибровкой)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1545,75c НДС
    • ООО ПКФ "ПИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1302,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1537,5
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1537,5c НДС
    • ООО "ЛИТАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1500
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1500c НДС
    • ООО "НЕРКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1222,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1466,6
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1466,6c НДС
    • ООО "ЭНЕРГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1222
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1466,4
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      14
      Регионы поставки
      Подробнее
      1466,4c НДС
    • ООО "АРТ-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1220
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1464
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1464c НДС
    • ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1183,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1420
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1420c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1368
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1368c НДС
    • ООО "ТИТАН САМАРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1320
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1320c НДС
    • ООО "РЕНТГЕНСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1290
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1290c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТЕХНО-НДТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КОНТИНЕНТ"
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      0.0
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      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, Челябинская область, Саратовская область, Иркутская область, Тюменская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика - Чувашия, Хабаровский край
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    от 5200
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    Горелка сварочная Air / Euro MW-36 340А 5000ММ 014.0145 XL
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
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    Горелка сварочная Агни 03/07М
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 9292
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    Крепление цепное для комплекса ВТУ-01МП.02 для труб МП-1
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 50150
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    Комплект КГПС для газопламенной сварки горелка ацетиленовая - 1 шт.; редуктор ацетиленовый - 1 шт.; редуктор кислородный - 1 шт.; баллон кислородный (40 л) - 1 шт.; баллон ацетиленовый (40 л) - 1 шт; хомут 3/4 - 4 шт.
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 17436
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    Клемма заземления магнитная ESAB 0000500415 400А
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 78525
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    Клемма заземления МКЗ-31 310А
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
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    Клемма заземления 600A (0000500416)
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 1016
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    Клемма заземления ЭСАБ СВ000010318
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 1148,14
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    Горелка сварочная пропановая ГЗУ-3 с наконечниками №2-4
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 1623
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