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    Главная / Торговый портал / Манипуляторы / Мышь компьютерная проводная Logitech M100 910-001604 темно-серый оптический USB
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мышь компьютерная проводная Logitech M100 910-001604 темно-серый оптический USB

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная проводная Logitech M100 910-001604 темно-серый оптический USB- Манипуляторы
    12
    Мышь компьютерная проводная Logitech M100 910-001604 темно-серый оптический USB

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    Цена
    от 412,8
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    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      542,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      651
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      651c НДС
      Цена актуальна до
    • ЖУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      580
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      580
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      580c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      441,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      529,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      529,2c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      408,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      490,08
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      490,08c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      385
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      462
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      462c НДС
    • ООО "КД "ЛОТУС"
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      Цена без НДС, руб.
      344
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      412,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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    • ЗАО "Современные технологии"
      Все товары
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ТЦ Комус"
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Регионы поставки
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Регионы поставки
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