Рюкзак водонепроницаемый РД-01 40Л полиэстер 600D, ПВХ-пленка 2 боковых кармана из сетки и 2 кармана на молнии

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак водонепроницаемый РД-01 40Л полиэстер 600D, ПВХ-пленка 2 боковых кармана из сетки и 2 кармана на молнии- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона