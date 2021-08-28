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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой установочный ПуГВ (ПВЗ) 1х6 желто-зеленый 10М 1 6ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой установочный ПуГВ (ПВЗ) 1х6 желто-зеленый 10М 1 6ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой установочный ПуГВ (ПВЗ) 1х6 желто-зеленый 10М 1 6ММ2- Провода силовые для электрических установок
    10
    Провод силовой установочный ПуГВ (ПВЗ) 1х6 желто-зеленый 10М 1 6ММ2

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    Цена
    от 45,92
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      195,1c НДС
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      137,65
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      165,18
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      Характеристики
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      0
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      Ставка НДС, %
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      82,78
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ШЕВЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      78
      Спецификация
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      0
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      78c НДС
    • ООО "МПС"
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      59,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      71,9
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      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      55,66
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      Цена с НДС, руб.
      66,8
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      66,8c НДС
    • СМЕТАНИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
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      66
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      0
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      66c НДС
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      55
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      20.0
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      65,04
      Спецификация
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      52,48
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      20.0
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      62,98
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      62,98c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      62,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      62,4c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      62,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      62,4c НДС
    • ООО "АСД-РИТЕЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38,26
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45,92
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Кол-во жил: 1 Номинальное сечение: 6 Токопроводящая жила: Медная Марка кабеля: ПУГВ (ПВ-3) Применение кабеля: Провода установочные и монтажные Цвет: Желто-зеленый
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
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      45,92c НДС
    • ООО "СЗС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТД "СИТИ ЭЛЕКТРО"
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      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Минимальная партия
      0
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      Не указана
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