Шкаф для одежды гардероб Cabinet С5С80W 800х450х1950ММ 2-дверный серый/титан
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб Бостон 800х380х2030ММ 2-дверный дуб молочный ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ штанга, полки ГОСТ 16371-2014
Шкафы для одежды деревянные
от 8944,5₽
Шкаф для одежды гардероб Born В-701.1 900х450х2054ММ дуб Девон
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб Берлин B430 900х430х2080ММ 2-дверный венге/серый ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 23400₽
Шкаф для одежды гардероб Арго 712х374х2171ММ ольха ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб 860х420х2000ММ 2-дверный Кальвадос двери МДФ 36ММ ЛДСП 20ММ ПВХ 1 и 2 металлические регулируемые ножки, ручки - полированный алюминий
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб 922х436х2063ММ алюминий ЛДСП 18ММ ЛДСП 43ММ ПВХ 0.4 и 1 с металлической выдвижной релогой, опоры МДФ
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб 600x412x1964ММ дверь складная (гармошка) дуб Шамони светлый/дуб Шамони темный ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ПВХ 0.4 и 2ММ фирмы Gamet c покрытием «матовый хром», крепежные элементы Valmaks
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб 800х420х1820ММ белый ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Дельта Э АМ155896 900х463х1967ММ ДСП матовое покрытие из меламина ABS 2
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-308 560x370x2000ММ 1-дверный ясень шимо ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ узкий Россия
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго 770х580х2000ММ двери распашные 2-дверный серый ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ регулируемые опоры ООО "КузнецкМебель"
Шкафы для одежды деревянные
от 13200₽