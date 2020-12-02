Блок питания Panasonic KX-A239BX для серии KX-NT

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок питания Panasonic KX-A239BX для серии KX-NT- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства