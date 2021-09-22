Стол конференц Футура МДФ/шпон МДФ/шпон 2600х1400х780ММ Орех Каналетто 50ММ postforming-кромка опора стола облицована черным глянцевым стеклом, на панели имеются два кабель-канала из металла с откидной крышкой, сетевой фильтр с двумя розетками и портом USB, детали поставляются в разобранном виде, упакованные в гофрокартон и защитную пленку ООО Дефо-Мебель Россия

Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

от 413070,18 ₽