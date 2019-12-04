Наполнение Аксессуары для кухонного гарнитура AlvaLine АП-1 столешница постформинг, мойка кухонная нержавеющая сталь 2 шт, влагостойкая стеновая панель, сушка хром, комплект фурнитуры и крепежа

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наполнение Аксессуары для кухонного гарнитура AlvaLine АП-1 столешница постформинг, мойка кухонная нержавеющая сталь 2 шт, влагостойкая стеновая панель, сушка хром, комплект фурнитуры и крепежа- Мебель для офисов и предприятий торговли