Кресло для руководителя Chairman CH 421 натуральная кожа черный 124х78х70СМ 27.5КГ газлифт 4кл.

Характеристики

Натуральная кожа, цвет – черный. Респектабельное, комфортное кожаное кресло. Высокая спинка кресла, деревянные подлокотники цвета «темный орех» с накладками из кожи и деревянные накладки на крестовине подчеркнут статус владельца. Легкий изгиб края сидения, направленный вниз, обеспечивает дополнительный комфорт. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина пятилучевая, металл с накладками из натурального дерева, диаметр - 720 мм. Набивка кресла — cтандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3. Каркас монолитный. Рекомендованная максимальная нагрузка на кресло — 150 кг. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролик стандарта BIFMA 5,1 (США); Диаметр штока 11 мм, материал –нейлон Высота кресла max (мм) - 1180-1240 Высота подлокотников (мм) - 720-780 Ширина спинки (мм) - 570 Ширина кресла (мм) - 700 Глубина сидения (мм) - 440