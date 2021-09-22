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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Chairman CH 421 натуральная кожа черный 124х78х70СМ 27.5КГ газлифт 4кл.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Chairman CH 421 натуральная кожа черный 124х78х70СМ 27.5КГ газлифт 4кл.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman CH 421 натуральная кожа черный 124х78х70СМ 27.5КГ газлифт 4кл.- Мебель для офисов и предприятий торговли
    39
    Кресло для руководителя Chairman CH 421 натуральная кожа черный 124х78х70СМ 27.5КГ газлифт 4кл.

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    Цена
    от 29282,5
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    Поставщики
    • Козинцев Андрей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      59000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      59000c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      48757,63
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      48757,63
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48757,63c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      48757,63
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      48757,63
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48757,63c НДС
    • ООО "ТД БЭСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37975
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45570
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45570c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42000c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      16000
      Регионы поставки
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      39800c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39600c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      39000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Натуральная кожа, цвет – черный. Респектабельное, комфортное кожаное кресло. Высокая спинка кресла, деревянные подлокотники цвета «темный орех» с накладками из кожи и деревянные накладки на крестовине подчеркнут статус владельца. Легкий изгиб края сидения, направленный вниз, обеспечивает дополнительный комфорт. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина пятилучевая, металл с накладками из натурального дерева, диаметр - 720 мм. Набивка кресла — cтандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3. Каркас монолитный. Рекомендованная максимальная нагрузка на кресло — 150 кг. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролик стандарта BIFMA 5,1 (США); Диаметр штока 11 мм, материал –нейлон Высота кресла max (мм) - 1180-1240 Высота подлокотников (мм) - 720-780 Ширина спинки (мм) - 570 Ширина кресла (мм) - 700 Глубина сидения (мм) - 440
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      39000c НДС
    • ГАЛИМОВ НАРИМАН МАГОМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      39000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Натуральная кожа, цвет – черный. Респектабельное, комфортное кожаное кресло. Высокая спинка кресла, деревянные подлокотники цвета «темный орех» с накладками из кожи и деревянные накладки на крестовине подчеркнут статус владельца. Легкий изгиб края сидения, направленный вниз, обеспечивает дополнительный комфорт. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина пятилучевая, металл с накладками из натурального дерева, диаметр - 720 мм. Набивка кресла — cтандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3. Каркас монолитный. Рекомендованная максимальная нагрузка на кресло — 150 кг. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролик стандарта BIFMA 5,1 (США); Диаметр штока 11 мм, материал –нейлон Высота кресла max (мм) - 1180-1240 Высота подлокотников (мм) - 720-780 Ширина спинки (мм) - 570 Ширина кресла (мм) - 700 Глубина сидения (мм) - 440
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      39000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37200c НДС
    • ООО «МетСтройСнаб»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29740
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35688
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      16000
      Регионы поставки
      Подробнее
      35688c НДС
    • ООО "ТЕХНОСЕРВИС+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35470
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      35470
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Страна Россия В кресле CHAIRMAN 421 присутствуют все стандартные эргономичные функции, начиная от мягких подлокотников и заканчивая встроенным подголовником. Абсолютно эргономичная форма спинки из материалаNewLeather* строго соответствует анатомической форме тела человека. Двухзонная регулировка подпора поясницы позволяет создать идеальную поддержку поясницы под любое пожелание любого человека. Материал обивки Перфорированная кожа NewLeather Вес (кг) 27,5 Максимальная нагрузка 150 кг Механизм качания Multiblock Возможность фиксации различных положений наклона Газ-лифт 4-го класса Пятилучье зеркальное литое с полиуретановыми роликами Высота спинки (см) 800 Ширина сидения (см) 570 Высота сидения (см) 330 Глубина сидения (см) 440
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      35470c НДС
    • ООО ГК "КСМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35280
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      35280c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29115
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34938
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34938c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33720
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33720c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      31800c НДС
    • ООО "ТРАНСМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29832
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      29832c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29760
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29760c НДС
    • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЫСКОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29282,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      29282,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      29282,5c НДС
    • СТЕПАНЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТД ОФИКО"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО ТД "СТИЛЬНЫЙ ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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      Не указана
    • ООО "ДЭФО-МСК"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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