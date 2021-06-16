Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» 220В IP54 с автоматическим индивидуальным зарядным устройством ЗУ-СГГ IExidIIBT5 ПО "Электроточприбор"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» 220В IP54 с автоматическим индивидуальным зарядным устройством ЗУ-СГГ IExidIIBT5 ПО "Электроточприбор"- Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства