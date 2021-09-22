Стол письменный для руководителя Sentida Lux S-122 ЛДСП ЛДСП 1975х1705х760ММ Дуб Честерфилд 38ММ с опорной тумбой и 2-мя лючками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя Sentida Lux S-122 ЛДСП ЛДСП 1975х1705х760ММ Дуб Честерфилд 38ММ с опорной тумбой и 2-мя лючками- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений