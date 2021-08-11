Маска защитная противоожоговая гелевая Апполо с защитными кружочками для глаз 002-05 ТУ 9393-001-42965160-2010 ТУ 9393-002-42965160-2009

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная противоожоговая гелевая Апполо с защитными кружочками для глаз 002-05 ТУ 9393-001-42965160-2010 ТУ 9393-002-42965160-2009- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами