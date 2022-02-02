Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
—
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, Челябинская область, Саратовская область, Иркутская область, Тюменская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика - Чувашия, Хабаровский край
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
—
Минимальная партия
1
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
—
Минимальная партия
1
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область