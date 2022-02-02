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    Главная / Торговый портал / Клавиатуры / Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB 105 клавиш черный 920-002522
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB 105 клавиш черный 920-002522

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB 105 клавиш черный 920-002522- Клавиатуры
    51
    Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB 105 клавиш черный 920-002522

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    Цена
    от 300
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    Поставщики
    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2118,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС
    • ООО "КОНТИНЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1589,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1875,41
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, Челябинская область, Саратовская область, Иркутская область, Тюменская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика - Чувашия, Хабаровский край
      Подробнее
      1875,41c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1372,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1620
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      1620c НДС
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1237,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1460
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1460c НДС
    • ООО "АЙТИ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1300
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1300c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1084,74
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1280
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      1280c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1042,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1230
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1230c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      956,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1129
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1129c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      889,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1050
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1050c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      825
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      990
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      990c НДС
    • ООО "НПК "СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      741
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      889,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      889,2c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      718,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      862,5
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      862,5c НДС
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      710
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      852
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      852c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      694,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      820
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      820c НДС
    • ООО "АНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      694,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      820
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      820c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      655
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      786
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      786c НДС
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      625
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      750
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      750c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      621,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      733
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      733c НДС
    • ООО "БЕСТКОМ МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      621,07
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      732,87
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      920-002522 Logitech Keyboard K120 Black USB
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      732,87c НДС
    • ООО "НГпром"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      616,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      728
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      728c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
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      Цена без НДС, руб.
      610,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      720
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      720c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      720c НДС
    • ООО "АДЛК ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      597,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      717
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      717c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      593,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      700
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      40000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      700c НДС
    • ИП Герцен Е.В
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      699,15
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      699,15
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      699,15c НДС
    • ООО "РЭМ-КОПИ-ОФИСНАЯ ТЕХНИКА"
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      Цена без НДС, руб.
      580
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      696
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      696c НДС
    • ООО "Эра-кит"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      584,74
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      690
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Иркутская область, Красноярский край
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      690c НДС
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      576,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      680
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      680c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      565,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      678,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      678,6c НДС
    • ООО "АРТИНТЕГРО-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      670
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      670
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      670c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      558
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      669,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      669,6c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      554,30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      665,17
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      665,17c НДС
    • ООО "ШКОЛЬНЫЙ ДОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      658
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      658
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      12
      Регионы поставки
      Подробнее
      658c НДС
    • ООО "АРТИНТЕГРО-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      657
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      657
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      657c НДС
    • ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      545
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      654
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      654c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      650c НДС
    • ООО "ПРОНТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      650c НДС
    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Клавиатура Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522]
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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      650c НДС
    • ООО "СПАРТА"
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      Цена без НДС, руб.
      650
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
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      650c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      544,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      642
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      642c НДС
    • ООО ПК "ЭЛПРИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      530,97
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      637,17
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      637,17c НДС
    • ООО "ГИПЕРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      530,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      637
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
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      637c НДС
    • ООО "МАРКЕТПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      531,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      627
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      627c НДС
    • ООО "Нью Лайн Компани"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      531,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      627
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      627c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      528,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      624
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      624c НДС
    • ООО "РЕЗЕРВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      528,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      624
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      624c НДС
    • ООО "КД "ЛОТУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      520
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      624
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      624c НДС
    • ООО "РУБИКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      510
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      612
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      612c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      505,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      607,02
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      607,02c НДС
    • ООО "РУБИКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      505
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      606
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      606c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      509,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      601
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Logitech, 920-002522
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      601c НДС
    • ООО КОНСТАНТА ГРУПП
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB Ret (920-002522) USB Black
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • ООО "СИЭСБИАЙ АЙТИ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • ООО "ПРОТОС-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • ООО "АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      498,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      598,42
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      598,42c НДС
    • ООО "ГПМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      495,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      595
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      595c НДС
    • АО "ТЕЛЕСФОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      590c НДС
    • ООО "Р-ТЕХНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      590c НДС
    • ООО "ТЕХНОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      590c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      491,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      589,99
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      589,99c НДС
    • ООО "ВПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      486,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      584
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      584c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      493,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      582
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      582c НДС
    • ООО "РЭМ-КОПИ-ОФИСНАЯ ТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      483,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      580
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      580c НДС
    • ООО "КВЕРТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      483
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      579,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      579,6c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      480
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      576
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      576c НДС
    • ООО "ТИГРИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      480
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      576
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      576c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      476,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      572
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      572c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ РЕНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      475
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      570
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      570c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      475
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      570
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      570c НДС
    • ООО "ТРАНСЛИНК ЛТД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      468,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      562
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      562c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      467,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      561
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      561c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      466,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      560,15
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      560,15c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      474,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      560
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      560c НДС
    • АО "ТЕЛЕСФОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      472,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      558
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      558c НДС
    • ООО "РОСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      458,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "НИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      466,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "ФОРТ-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      466,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "НИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      466,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      466,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ОЛЕКСЕЕНКО РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      466,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Клавиатура Logitech K120 черный USB
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      466,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "ЭЛЛИПС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      456
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      547,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      547,2c НДС
    • ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "НПФ ОСКАРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      35
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "ИНТЕРПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "СМАРТИНТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      445,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      535
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      535c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      531
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      531c НДС
    • ООО "ИНТЕРПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      449,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      530
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      530c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      448,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      529
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      529c НДС
    • ООО "ЭДЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      439,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      527,88
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      527,88c НДС
    • ООО "СГЭС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      437,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      525,5
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      525,5c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      435
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      522
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      522c НДС
    • ООО "МАРКЕТПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      434,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      521
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      521c НДС
    • ООО "МК КОМПАНИ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      433,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      520c НДС
    • ООО "ЭКСПЕРТ ТЕХНОЛОДЖИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      433,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      520c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      440,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      520c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      430
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      516
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      516c НДС
    • ГОРСКИЙ БОРИС АНДРЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      510
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      510
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      510c НДС
    • ООО "ДИСПЛЕЙ БАЛТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      432,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      510
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      510c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      425
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      510
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      510c НДС
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      504
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      504c НДС
    • ООО "РОСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      425,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      502
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Logitech K120 for business
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      502c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      500c НДС
    • ОЛЕКСЕЕНКО РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      500c НДС
    • ООО "МИКРОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      411,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      494
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      494c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      409,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      491
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      491c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      409,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      491
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      491c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      415,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      490
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новосибирская область, Ленинградская область
      Подробнее
      490c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      408,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      490
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      490c НДС
    • ООО "ДИВ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      488
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      488
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      488c НДС
    • ООО "БЕСТКОМ МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      412,07
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      486,25
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Клавиатура 920-002522 Logitech Keyboard K120 Black USB
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      486,25c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      403
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      483,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      483,6c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      480c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      480c НДС
    • ООО "ТРАНСЛИНК ЛТД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      480c НДС
    • ООО "ШИХОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      480c НДС
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      396,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      476,3
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      476,3c НДС
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      396,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      476
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      476c НДС
    • ЗАО "Совтел"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      394,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      465,05
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      465,05c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      393,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      464,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      464,8c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      393,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      464
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      464c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      385
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      462
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      462c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ АЛЬТА ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      383,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      460
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      460c НДС
    • ООО "О2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      389,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      460
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      460c НДС
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      382,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      459
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      459c НДС
    • ООО "О2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      385,59
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      455
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      455c НДС
    • ООО "СЦИЛЛА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      381,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      450c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      381,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      450c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      381,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      450c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      367,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      434
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      434c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      430
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      430c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      364,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      430
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      430c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      361,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      426,26
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      426,26c НДС
    • ООО "СУПЕРВЭЙВ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      361
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      425,98
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      425,98c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      357,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      422
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      422c НДС
    • ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      354,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      417,96
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      417,96c НДС
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      400c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      337,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      398
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      398c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      320
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      320
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      320c НДС
    • ООО "СИСИЭС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ИНФОРДС"
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      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ОПС"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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    • ООО "АМИРКОМ"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "Юнит-Копир"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      Регионы поставки
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    • ООО "ФОРТ-НН"
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    • ООО "ГАЗГЕОСОФТ"
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