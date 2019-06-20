Папка на кольцах 2 кольца Bantex 1300-01 А4 темно-синяя 35ММ Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 90,19 ₽ В корзину

Папка на кольцах 2 кольца Attache А4 0.7ММ синяя 32ММ 150ЛИСТ 17ММ фактура апельсиновая корка Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 59,28 ₽ В корзину

Папка деловая на молнии для документов Алекс Навигатор 360х300х50ММ черная кожзаменитель с выдвижными ручками, карманы, петля под ремешок Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 2945,99 ₽ В корзину

Папка-портфель Attache пластик черный А4 12 отделений 50991 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 263,96 ₽ В корзину

Папка-портфель Attache пластик ассорти 250x40x370ММ 1 отделение Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 97,94 ₽ В корзину

Папка-портфель на молнии с ручками нейлон А4 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 179 ₽ В корзину

Папка на кольцах 2 кольца Bantex черная 35ММ 1300-10 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 61 ₽ В корзину

Папка-портфель Комус пластик черный А4 216x303х40ММ 12 отделений Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 292 ₽ В корзину

Папка деловая на молнии для конференций А4 черная натуральная кожа Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 9394 ₽ В корзину

Папка на кольцах 2 кольца Brauberg Стандарт 0.9ММ черная 40ММ 250ЛИСТ с карманом Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 76 ₽ В корзину

Сумка для ноутбука Hama Seattle Life 17.3" полиэстер фиксаторы для ручек, место для документов, банковских карт и мобильного телефона, плечевой ремень Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона от 2997,6 ₽ В корзину