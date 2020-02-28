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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники офисная SvetoCopy А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники офисная SvetoCopy А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники офисная SvetoCopy А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов
    107
    Бумага для копировально-множительной техники офисная SvetoCopy А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 181,7
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    Поставщики
    • Логинов Денис Александрович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2300
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      2300c НДС
    • ООО "ИНТРИУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2130
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2130
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      540000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2130c НДС
    • ООО "ВОЛГА-УПАК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1423,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1708,15
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1708,15c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1700
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1700c НДС
    • ООО "БСКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1440
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1440c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1350
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1350
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1350c НДС
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1086
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1303,2
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1303,2c НДС
    • ООО "ДОКТОР КАНЦ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1140
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1140c НДС
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      941,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1130
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1130c НДС
    • ООО "КЕЛЬТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • ООО "ВСЁ ДЛЯ ОФИСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      425,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      510,6
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      510,6c НДС
    • ООО "КРИСТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      500
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      500c НДС
    • ООО "ЦЭПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      395
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      466,1
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      466,1c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      360
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      360c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      286,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      343,5
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      343,5c НДС
    • ООО "Компания АйТиГеоком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      281,50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      337,81
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      337,81c НДС
    • ООО "ОФИС-ЗАКАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      600
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      282,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      282,5
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      282,5c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      233,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      280
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      280c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      226,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      272,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Формат А4, плотность 80г/м2, белизна 146% CIE, 500 листов в пачке
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область
      Подробнее
      272,4c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260c НДС
    • ООО "ФИРМА "КЛАСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      260
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      260c НДС
    • НИКОНОВА АННА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      204,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      245,64
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Торговая марка: SvetoCopy Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: C Белизна: 146 % Яркость бумаги: 95 % Непрозрачность бумаги: 91 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м Толщина бумаги: 104 мкм Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      245,64c НДС
      Цена актуальна до
    • Духовской Александр Владимирович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      240
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "СТАТУМ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      198,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      238,61
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      70
      Регионы поставки
      Подробнее
      238,61c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      192
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      230,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      230,4c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      191,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      230
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      230c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      188,98
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      226,78
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      226,78c НДС
    • ШАПОВАЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      225
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      225
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      225c НДС
    • НИКИТИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      224,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      224,9
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      224,9c НДС
    • ЗАО "ФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      153,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      181,7
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      181,7c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОАЗИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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    • ООО "АГНИ"
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    • ООО "ТСВ"
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    • ООО "ЛИГА"
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    • ООО "Профкомплект"
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    • ООО "ВИНСАВЕР"
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    • ООО "ПРАЙМ КОННЕКТ"
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    • ООО "Армада 51"
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    • ООО "МС "НГ-КОМПЛЕКС"
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    • ООО "Паритет"
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    • ООО КОМПАНИЯ "СОЮЗ"
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    • ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
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    • ООО "ПАРИТЕТ"
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    • ООО "РМК"
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    • ООО "ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ-ПЕРМЬ", ООО "ТК-ПЕРМЬ"
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    • ООО "Юг-Потенциал"
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    • ООО "БПК"
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    • ИП Шабалин Сергей Анатольевич
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    • ИП "Смоляков Дмитрий Вячеславович"
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    • КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
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    • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АРАЛКИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
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    • Корякина Наталья Викторовна
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    • БАДЖУРАК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
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    • Индивидуальный предприниматель "Великий Эдуард Владимирович"
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    • ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"
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    • ООО "ИНТЕРПРОМ СИБИРЬ"
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    • ООО "МЕДИА ЧЕК ПОИНТ РУС"
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    • ООО "БАРРОЗ"
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    • ООО "ИНТЕГРА"
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    • Индивидуальный предприниматель "Степюк Александр Васильевич"
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    • ИП Савенков Е.М.
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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    • ООО "ПАКС ГРУПП"
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    • ООО "СТК"
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    • ИП Ершова О.Н.
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    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
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    • ООО "ЦТО"
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    • ООО "СТПК"
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    • БЕЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
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    • ООО "ДЕПАРТАМЕНТ МТР"
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    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
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    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
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    • ООО «ВАТТ»
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    • АО "КОМПАНИЯ А-ВЕРС"
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    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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    • АО "ОПТИКОМ"
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    • ООО "ВДО"
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    • ООО "АТОМ-НК"
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    • ООО "Престиж"
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    • ООО "АТЛАНТ+"
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    • ООО "ПРОФЛАЙН"
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    • ООО "СЕКРЕТОРИЯ"
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    • ООО "Адис Групп"
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    • ООО "ОФИСЛЭНД"
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    • ООО "ТД ЭКОРТ"
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    • ООО "ПрОфис"
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    • ООО "Диксан"
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    • ООО "ИНТЕРПРИНТ"
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    • ООО "ЗелСнаб""
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    • ООО "АЛЕА"
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    • ООО "ЭСТИМ"
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    • ООО "АПЕКС-ОПТ"
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    • ООО "БАЛЧУГ НН"
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    • ООО "РЕЗЕРВ"
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    • ТУХВАТУЛЛИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
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    • ООО "УралСервис"
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
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    • ООО "ТПК "ВЫСШИЙ ВКУС"
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    • ООО "ГК СпецСнабГео"
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    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
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    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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    • Индивидуальный предприниматель Суслова Марина Анатольевна
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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    • ООО "НЕВМАШ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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    • ООО "Лидер"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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    • ООО "СМАРТОФИС"
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