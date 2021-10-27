Набор реагентов ТироидИФА-атТГ 96 определений 100-12 ООО "Компания Алкор Био"
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов ТироидИФА-атТГ, каталожный номер 100-12, предназначен
для количественного определения концентрации антител к тиреоглобулину в
сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного
анализа, 96 определений.производитель ООО Компания Алкор БИО
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4012,08₽c НДС
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