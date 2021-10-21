Печь микроволновая Hyundai HYM-M2059 700ВТ 20Л механическое управление 245ММ эмаль белый 326х451х285ММ 11КГ Китай
Печи микроволновые
от 5280₽
Печь микроволновая Starwind SMW3020 700ВТ 20Л механическое управление 245ММ белый 245х446х329ММ 9.4КГ Китай
Печи микроволновые
от 4890₽
Печь микроволновая Samsung MC28H5013AW/BW 1500ВТ 28Л сенсорное управление с дисплеем 320ММ эмаль белый 517х474.8х310ММ 17.5КГ Малайзия
Печи микроволновые
от 18440₽
Печь микроволновая Hotpoint-Ariston MWHR 3101 B 1200ВТ 20Л поворотный механизм 245ММ эмаль черный 452х262х365ММ 12КГ Китай
Печи микроволновые
от 7830₽
Печь микроволновая Rubin MS2080ML 700ВТ 20Л механическое управление белый 454x330x262ММ 10.5КГ
Печи микроволновые
от 4272₽
Печь микроволновая LG MS-2022D 700ВТ 20Л белый 455х252х320ММ 10КГ
Печи микроволновые
от 4461,6₽
Печь микроволновая Maunfeld MFSMO.20.7SGW 700ВТ 20Л белый 259х440х330ММ
Печи микроволновые
от 8737,2₽
Печь микроволновая BBK 20MWS-715M/W С 700ВТ 20Л механическое управление 245ММ эмаль белый 452х262х330ММ 10.5КГ
Печи микроволновые
от 5910₽
Печь микроволновая BBK 23MWS-927M/W 900ВТ 23Л механическое управление 6 270ММ эмаль белый 483х378х281ММ 13.6КГ
Печи микроволновые
от 7560₽
Печь микроволновая Rubin MS2080ML 700ВТ 20Л механическое управление 5 белый 454х330х262ММ 10.5КГ ГОСТ Р МЭК 60705-2011З
Печи микроволновые
от 4272₽
Печь микроволновая Candy CMW2070DW 700ВТ 20Л электронное управление 245ММ эмаль белый 452х262х335ММ 10.5КГ
Печи микроволновые
от 5950₽
Печь микроволновая Samsung MC28H5013AW 900ВТ 28Л сенсорное управление 245ММ биокерамическое белый 310х520х480ММ
Печи микроволновые
от 16200₽