Парогенератор Паромакс NEO-Интеллект В 12КВТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Парогенератор Паромакс NEO-Интеллект В 12КВТ- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки