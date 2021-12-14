Лента алюминиевая Raychem ATE-180 для крепления греющих кабелей к трубе 50ММх55М 846243-000

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента алюминиевая Raychem ATE-180 для крепления греющих кабелей к трубе 50ММх55М 846243-000- Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм