Цена без НДС, руб.
9341,66
Спецификация
Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
Регионы поставки
Республика Башкортостан, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Краснодарский край, Удмуртская Республика, Республика Дагестан, Пермский край, Тюменская область, Волгоградская область, Камчатский край, Саратовская область, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область