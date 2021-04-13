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    Главная / Торговый портал / Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные / Оправка графитовая ГО-1 ТУ 1718-001-5622072-2005 ООО "Велд Форс"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оправка графитовая ГО-1 ТУ 1718-001-5622072-2005 ООО "Велд Форс"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оправка графитовая ГО-1 ТУ 1718-001-5622072-2005 ООО "Велд Форс"- Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
    38
    Оправка графитовая ГО-1 ТУ 1718-001-5622072-2005 ООО "Велд Форс"

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    Цена
    от 6900
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    Поставщики
    • ООО "БРИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11760
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14112
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Графитовая оправка многоразовая ГО-1, ГО-2, ГО-3 (при заказе уточнять диаметр трубы) ТУ 1718-001-56222072-2005
      Минимальная партия
      7
      Регионы поставки
      Подробнее
      14112c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13140
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13140c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9341,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11210
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      ГO
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Краснодарский край, Удмуртская Республика, Республика Дагестан, Пермский край, Тюменская область, Волгоградская область, Камчатский край, Саратовская область, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область
      Подробнее
      11210c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10620
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Графитовая оправка многоразовая ГО-1, ГО-2, ГО-3 (при заказе уточнять диаметр трубы) ТУ 1718-001-56222072-2005
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10620c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8700,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10267
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10267c НДС
    • ЗАО "ЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7627,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Графитовая оправка многоразовая ГО-1, ГО-2, ГО-3 (при заказе уточнять диаметр трубы) ТУ 1718-001-56222072-2005
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Московская область, Оренбургская область, Тюменская область
      Подробнее
      9000c НДС
    • ЗАО "ЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7203,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8500
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Московская область, Оренбургская область, Тюменская область
      Подробнее
      8500c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7177,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8470
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8470c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5847,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6900
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      6900c НДС
    • ООО "СКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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