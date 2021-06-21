Картридж к фильтру для воды лепестковый Гейзер PPL 30-10SL 28303 комбинированный синтетический материал для холодной воды

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды лепестковый Гейзер PPL 30-10SL 28303 комбинированный синтетический материал для холодной воды- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод