Картридж к фильтру для воды Гейзер PP 5-10SL 28010 полипропилен для холодной воды

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Гейзер PP 5-10SL 28010 полипропилен для холодной воды- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод