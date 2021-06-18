Характеристики

Технические характеристики: Тип светильника: Офисный светодиодный Потребляемая мощность, Вт: 35 Рассеиватель: Призма/Микропризма/Опал/Колотый лёд Габаритные размеры светильника, мм: 1200х180х40 Заводская гарантия на светильник: 5 Лет Расширенные характеристики Напряжение питающей сети, В: 176-264 АС Частота питающей сети, Гц: 50±10% Класс защиты от поражения электрическим током: I Производитель светодиодов: Edison Количество светодиодов, шт: 56 Световой поток светильника, Лм: 4200 Световой поток Призма: 3570 Световой поток микропризма: 3654 Световой поток колотый лед: 3570 Световой поток опал: 3150 Коэффициент пульсации освещенности, не более: 5% Тип кривой силы света: Д-косинусная 120˚ Цветовая температура, К: 4000K/5000K Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP40 Корпус светильника: металл Материал рассеивателя: поликарбонат Крепление: встраиваемый/накладной Масса светильника не более, кг: 3 Ресурс работы светильника, ч: 100000