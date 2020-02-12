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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Головка печатающая HP C4812A для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800 пурпурная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Головка печатающая HP C4812A для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800 пурпурная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Головка печатающая HP C4812A для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800 пурпурная- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Головка печатающая HP C4812A для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800 пурпурная

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    Цена
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    • ООО "РЕММАРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4877
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5852,4
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      5852,4c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5760
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5760c НДС
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      4037,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4845
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      4845c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ОПС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      Не указана
    • ООО "КОРСА"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ДИВО ОФИС"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
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      Минимальная партия
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    • ООО "СМАРТОФИС"
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      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
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