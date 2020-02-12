Головка печатающая HP C4811A для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800 голубая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Головка печатающая HP C4811A для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800 голубая- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства