Лоток подачи бумаги ручной HP в сборе для LJ 9050/9040/M9050/M9040/M9059 RG5-5809-060CN
Устройства ввода/вывода данных прочие
Не указана
Модуль АВЛБ.687271.002 коммутатора дискретных сигналов КДС
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 37785,6₽
Разъем кабельный вилка прямая Zhenqin BH-06 (IDC-06MS) 6 контактов пайка на плату 2.54ММ
Устройства ввода/вывода данных прочие
Не указана
Разъем кабельный ВЧ N-Male N-112F N–male RG58/РК50 0.001-11ГГц
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 276₽
Плоттер OCE TDS750 Developing Unit 1060042885
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 166266₽
Плоттер цветной струйный Canon imagePROGRAF PRO-6100S 3875C003 с модулем второго рулона RU-63 (1152С007) и держателем рулона RH2-66 (1153C010)
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 874710₽
Лоток подачи бумаги Kyocera PF-7100 для Kyocera 2553 1203RB3NL0
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 48600₽
Плоттер режущий List 720 ширина резки 610ММ
Устройства ввода/вывода данных прочие
Не указана
Плоттер режущий Graphtec CE6000-120 Plus 1346ММ 40.5КГ 1541x736x1250ММ RS-232C, USB2.0 (Full speed)
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 6232,8₽
Лоток подачи бумаги OKI Option Tray 535ЛИСТ А3 45887302
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 24642₽
Лоток подачи бумаги Sharp BP-CS10 500ЛИСТ
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 13200₽
Плоттер цветной струйный Epson SureColor SC-T5100 А1 за 31сек 2400х1200dpi 914ММ USB, LAN, Wi-Fi
Устройства ввода/вывода данных прочие
от 155940₽