Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов / Профиль Тавр 10ММ² 2М алюминий
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль Тавр 10ММ² 2М алюминий

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль Тавр 10ММ² 2М алюминий- Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    5
    Профиль Тавр 10ММ² 2М алюминий

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЭЛДИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Профиль багетный Nielson 9х9х3000ММ серебро алюминий
    Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 825
    В корзину
    Профиль Тавр 10ММ² 2М алюминий
    Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    Не указана
    В корзину
    Профиль ПС-2 Knauf 50х50х3ММ 3000ММ Д16 ГОСТ 8617
    Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 1295
    В корзину
    Диск АДКГ 10.01.55.001 сплав АК7ч 330х60ММ Т2 ГОСТ 1583-93
    Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 48937,5
    В корзину
    Профиль U-KON А-43.1 для фиксации фасадных кассет алюминиевый сплав
    Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
    Не указана
    В корзину
    Профиль вертикальный (основной) 65х21.5х20ММММ² 3М алюминий 2ММ ООО "ТД Металлпромикс"
    Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    Не указана
    В корзину
    Уголок 25х25х3ММ алюминий АМГ5 ГОСТ 13737
    Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 1212
    В корзину
    Профиль тюбинг 20х1.5х3000ММ алюминий
    Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 565
    В корзину
    Профиль П-образный Лука декоративный алюминиевый с бронзовым покрытием 150х75х150 1.5ММ бронза Российская Федерация (РФ, Россия)
    Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 4980
    В корзину
    Профиль для систем антискольжения и грязезащиты алюминиевый сплав АД31 15х60х2500ММ
    Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 259,2
    В корзину
    Профиль вертикальный (основной) 650х215х200ММ² 3М оцинкованная сталь 1.2ММ ООО "ТД Металлпромикс"
    Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    Не указана
    В корзину
    Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт
    Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 789,6
    В корзину
    Позвонить