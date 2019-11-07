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    Главная / Торговый портал / Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов / Уголок равнополочный 10ММ 2М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Уголок равнополочный 10ММ 2М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Уголок равнополочный 10ММ 2М- Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Уголок равнополочный 10ММ 2М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    Поставщики
    • ООО "ЭЛДИ"
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      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • САПУН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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