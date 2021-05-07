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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD HP ST2000NM0033 2ТБ SATA
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD HP ST2000NM0033 2ТБ SATA

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD HP ST2000NM0033 2ТБ SATA- Устройства запоминающие внутренние
    20
    Диск жесткий HDD HP ST2000NM0033 2ТБ SATA

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3800
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    Поставщики
    • АО "АЙ-ТЕКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      84725,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      99976,37
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G,CusKit
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
      Подробнее
      99976,37c НДС
    • ООО "ИНТАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      66306,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      78242
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      78242c НДС
    • ООО «Отель Сервис»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      75000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      4000
      Регионы поставки
      Подробнее
      75000c НДС
    • ООО "ИТ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55915,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      65980
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      404403-002
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      65980c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      59500
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан), Краснодарский край, Сахалинская область, Московская область, Волгоградская область
      Подробнее
      59500c НДС
    • ООО "123 СОЛЮШНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50063,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      59075
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск HP 1.2TB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug Dual Port Enterprise
      Минимальная партия
      9000
      Регионы поставки
      Подробнее
      59075c НДС
    • ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45843,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      54095
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      P 2 Тб P2000 Dual Port MDL SAS, 6 Гбит/с, 7200 об/мин арт. AW555A
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      54095c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45843,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      54095
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      P 2 Тб P2000 Dual Port MDL SAS, 6 Гбит/с, 7200 об/мин арт. AW555A
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      54095c НДС
    • ООО "Юнит-Копир"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38865
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      45860,7
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Память для сервера 1TB 3,5''(LFF) NL-SAS 7,2K Hot Plug Dual Port 6G for P2000/MSA2040/1040 480942-001
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      45860,7c НДС
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38520
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      38520c НДС
    • ООО "ИНФОРДС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31483,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      37150
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      37150c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30627,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      36140
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36140c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29478,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      34785
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      34785c НДС
    • ООО "СПЛАВ-АК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26864,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      31700
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      652749-B21
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Приморский край
      Подробнее
      31700c НДС
    • ООО "ШИХОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24190,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28545
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      28545c НДС
    • ООО "ПЕРВЫЙ ИНТЕГРАТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23568,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27811
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      27811c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27140
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      27140c НДС
    • ООО "АЙТИ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21355,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25200
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      25200c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21129,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      24933
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      10TB Seagate ST10000NM0016 3.5" Enterprise Capacity Helium SATA 6Gbit/s 7200rpm 256MB NCQ 512E
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      24933c НДС
    • ООО "Тирион"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19830,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      23400
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      146GB 3.5" LFF 3G Single Port SAS 15K RPM Hot Plug Hard Drive
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
      Подробнее
      23400c НДС
    • ООО "Газпром торг Махачкала"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19680
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      23222,4
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      HP 652605-TV1 146GB 2.5"(SFF) SAS 15k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers), Promo (analog 652605-B21)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Дагестан
      Подробнее
      23222,4c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18305,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21600
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ульяновская область, Тюменская область
      Подробнее
      21600c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17902,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21124,84
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21124,84c НДС
    • ООО "Сервер Комплект"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15974,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18850
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      18850c НДС
    • ООО "БЕСТКОМ МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15831,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18680,75
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      жесткий HP 146-GB 15K 2.5" DP SAS 504334-001
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      18680,75c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14988,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17685,9
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      8000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17685,9c НДС
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16740
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      16740c НДС
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15960
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15960c НДС
    • ООО "ГИПЕРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13242
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15890,4
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15890,4c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13127,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15490
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      15490c НДС
    • ООО "НИАЛКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13118,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15480,3
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Омская область, Томская область, Свердловская область, Курганская область, Пермский край, Республика Коми, Республика Башкортостан, Челябинская область, Новосибирская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
      Подробнее
      15480,3c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12320,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14785
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14785c НДС
    • ООО "БИОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12228,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14430
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14430c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11219,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13239
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13239c НДС
    • ООО "О2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13200
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13200c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13200
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13200c НДС
    • ООО "Р-ТЕХНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11150
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13157
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13157c НДС
    • ООО "АЙТИ-ВОРКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12960
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12960c НДС
    • ООО "АЙТИ СФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10540
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12648
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Диск жесткий HDD с интерфейсом подключения SAS объемом 146Gb форм-фактором 2,5" со скоростью вращения 15000rpm HP (504334-001)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12648c НДС
    • ООО "БИЗНЕСИНТЕГРО ИНЖИНИРИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9916,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11701
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G,CusKit
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11701c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9830,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11600
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11600c НДС
    • ООО "МАРКЕТПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9788,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11550
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11550c НДС
    • ООО "БОССИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10300
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10300c НДС
    • ООО "ОФИС-КОНТАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9440
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9440c НДС
    • ООО "КОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9360
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9360c НДС
    • АО "АЙ-ТИ СЕРВИС МАГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8050
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8050c НДС
    • ООО "РЭМ-КОПИ-ОФИСНАЯ ТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7920
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7920c НДС
    • ООО "СИСТЕМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7800
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7800c НДС
    • Гришина Татьяна Андреевна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7785
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7785
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск в индивидуальной упаковке с фирменной символикой. Объем памяти: 1 Тб, Цвет: серебро. Упаковка представляет собой коробку на магните, выполненную по индивидуальным размерам с индивидуальным ложементом. Материал: переплетный картон, 2,5 мм, переплетный материал: танго. Цветность нанесния: 2+0 шелкография.
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Архангельская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Карелия, Забайкальский край, Республика Тыва, Астраханская область, Ульяновская область, Курганская область, Челябинская область, Магаданская область, Томская область, Ленинградская область, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Тульская область, Калининградская область, Омская область, Тюменская область, Кировская область, Республика Мордовия, Камчатский край, Липецкая область, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Курская область, Чеченская Республика*, Кемеровская область, Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская Республика, Калужская область, Ставропольский край, Пермский край, Костромская область, Тамбовская область, Воронежская область, Волгоградская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская область, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Мурманская область, Республика Бурятия, Амурская область, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Смоленская область, Республика Калмыкия, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Вологодская область, Орловская область, Брянская область, Алтайский край, Оренбургская область, Республика Алтай, Тверская область, Еврейская автономная область, Республика Коми
      Подробнее
      7785c НДС
    • ООО "ЭКОПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7785
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7785
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск в индивидуальной упаковке с фирменной символикой. Объем памяти: 1 Тб, Цвет: серебро. Упаковка представляет собой коробку на магните, выполненную по индивидуальным размерам с индивидуальным ложементом. Материал: переплетный картон, 2,5 мм, переплетный материал: танго. Цветность нанесния: 2+0 шелкография.
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Архангельская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Крым, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Карелия, Республика Тыва, Забайкальский край, Астраханская область, Ульяновская область, Челябинская область, Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Томская область, Ленинградская область, Тульская область, Калининградская область, Республика Мордовия, Омская область, Тюменская область, Кировская область, Липецкая область, Камчатский край, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Курская область, Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская Республика, Калужская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Воронежская область, Волгоградская область, Тамбовская область, Костромская область, Иркутская область, Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Мурманская область, Республика Татарстан (Татарстан), Амурская область, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Смоленская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Орловская область, Вологодская область, Брянская область, Алтайский край, Оренбургская область, Город федерального значения Севастополь, Республика Алтай, Тверская область, Республика Коми, Еврейская автономная область, Курганская область
      Подробнее
      7785c НДС
    • ООО "ШКОЛЬНЫЙ ДОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7724
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7724
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7724c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5939
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7126,8
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7126,8c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5738,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6771
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6771c НДС
    • ООО "ВПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4600
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5428
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      1TB SATA3 2.5"
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Краснодарский край, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская область
      Подробнее
      5428c НДС
    • ООО "ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4067,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4800
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4800c НДС
    • ИП Малышев В.В.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4530
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4530
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4530c НДС
    • ООО "СЦ ТЕХНОСЕРВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3722,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4392
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4392c НДС
    • ООО "АЙТИ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3405,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4018
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4018c НДС
    • ООО "ЭНТУМ-СМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3394,90
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4005,99
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск 1TB SATA 6Gb/s 2.5" BarraCuda 5400rpm 128MB 7mm Bulk Seagate ST1000LM048
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4005,99c НДС
    • ООО "ЮНИКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3394,90
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4005,99
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Диск жесткий Seagate ST1000LM048 Barracuda Compute 1 ТB SATA 2.5" 5400 об/мин 128 МБ 6Gb/s 7mm Bulk
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4005,99c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ АЛЬТА ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3990
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3990c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3800
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3800c НДС
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3032
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3638,4
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3638,4c НДС
    • ООО "ТИГРИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3032
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3638,4
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      3638,4c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3520
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3520c НДС
    • ООО" СЕРВИС КТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3450
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3450c НДС
    • АО "ПЕРВЫЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2788,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3290,01
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      1Tb WD Blue 7200rpm 64Mb SATA-3 [WD10EZEX]
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3290,01c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2754,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3250
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новосибирская область, Ленинградская область
      Подробнее
      3250c НДС
    • АО "ТЕНЗОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2536,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3044
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3044c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Юг-Потенциал"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЙТИ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      новый
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ОфисТехникс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
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      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "МАРКЕТПРИНТ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана

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