Регионы поставки
Архангельская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Крым, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Карелия, Республика Тыва, Забайкальский край, Астраханская область, Ульяновская область, Челябинская область, Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Томская область, Ленинградская область, Тульская область, Калининградская область, Республика Мордовия, Омская область, Тюменская область, Кировская область, Липецкая область, Камчатский край, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Курская область, Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская Республика, Калужская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Воронежская область, Волгоградская область, Тамбовская область, Костромская область, Иркутская область, Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Мурманская область, Республика Татарстан (Татарстан), Амурская область, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Смоленская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Орловская область, Вологодская область, Брянская область, Алтайский край, Оренбургская область, Город федерального значения Севастополь, Республика Алтай, Тверская область, Республика Коми, Еврейская автономная область, Курганская область