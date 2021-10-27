Набор реагентов Мочевая кислота-2 (энзиматический-колориметрический метод, уриказа PAP) 100МЛ 012.002 ООО "Ольвекс Диагностикум"
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты. Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови, моча. Метод: реакция Триндера; по конечной точке. Состав Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор 1 мл. Кол -во определений по 1 мл - 100. Срок годности набора: 6 месяцев при +(2-8)?С.
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты. Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови, моча. Метод: реакция Триндера; по конечной точке. Состав Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор 1 мл. Кол -во определений по 1 мл - 100. Срок годности набора: 6 месяцев при +(2-8)?С.